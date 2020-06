Covid-19 au Sénégal : Du scénario vert au scénario rouge avec 56.103 cas dès novembre!

iGFM – (Dakar)Le Bureau de prospective économique (Bpe) a effectué un rapport de bilan et de perspectives sur l’évolution de l’épidémie de la maladie à coronavirus au Sénégal. Moubarack Lô et ses collègues ont élaboré des scenarii chiffrés, allant du plus optimiste avec 14 050 cas au scénario rouge avec 56.103 cas en novembre prochain. Ci-dessous quelques extraits du document.

«Devant cette situation plus qu’incertaine, un travail prospectif d’expertise a été mené par le BPE pour comprendre les transformations en cours et anticiper les futurs possibles, sous forme de scénarii argumentés et chiffrés, sur un horizon de six mois. Il aboutit à la construction de trois scénarii obtenus par la combinaison d’hypothèses prospectives cohérentes entre elles, à partir des dynamiques de changements déclinées en tendances lourdes, en incertitudes majeures et en signaux faibles.

Un chiffrage de chaque scénario est proposé grâce à une approche du BPE qui consiste à estimer d’une part le nombre de cas contacts prévus pour chaque semaine et d’autre part le nombre de cas communautaires prévus pour la même semaine.

Dans le scenario 1 (scénario vert): la Covid-19 est rapidement vaincue au Sénégal. Pendant une période prolongée, le pays ne compte plus de nouveaux cas, exceptés les cas importés qui sont détectés dès leur arrivée ou pendant leur période de confinement obligatoire et pris en charge. Avec ce scénario, le pays n’aurait ni de nouveaux cas communautaires ni de nouveaux cas contacts à la fin du mois d’août 2020. Le nombre total de cas confirmés serait au maximum de 14.150 en fin novembre 2020.

Dans le scénario 2 (scénario jaune): la Covid-19 se maintient avec un degré modéré de sévérité. Le rythme des infections journalières sur tous les segments (cas communautaires, cas contacts, cas importés) est stable pendant une période prolongée. Avec ce scénario, de nouveaux cas communautaires et de cas contacts continueraient d’apparaître. Le cumul de cas atteindrait 35.816 à la fin du mois de novembre 2020, soit plus de 21.000 cas confirmés de plus que dans le scénario vert.

Dans le scénario 3 (scénario rouge): la Covid-19 s’installe gravement et durablement sans vaccin. Le rythme des infections journalières sur tous les segments (cas communautaires, cas contacts, cas importés) ne cesse d’augmenter et le cumul de cas confirmés atteindrait 56.103 en fin novembre, soit près de 42.000 infections de plus que dans le scénario vert.

Le passage au scénario vert suppose la mise en œuvre des conditions préalables ci-après : Les populations adhèrent et appliquent strictement les mesures barrières. Le port du masque, la distanciation physique, et l’autodiscipline sont pratiqués par une grande majorité de la population. Les activités à haut risque de contamination ne sont pas déroulées. Les communautés locales se mobilisent fortement pour le signalement des cas suspects. La communication institutionnelle est renforcée.»

Youssouf SANE