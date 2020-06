Covid-19 au Sénégal : l’Association Ngeuweul Rythme sensibilise

iGFM – (Dakar) – Malgré le confinement imposé par la maladie du coronavirus mettant en veilleuse certaines activités d’une certaine catégories de personnes, les artistes ne doivent pas rester confiné. Ils doivent participer à a sensibilisation de leur peuple par leur art. C’est dans cette logique que l’association Ngeuweul Rythme avec NNR a sorti un single inédit avec un fond musical adopté par tous les passionnés de musique pour dérouler une communication pour un changement de comportement en cette période de crise.

« Nous proposons dans ce document un projet de sensibilisation et de développement d’actions citoyennes en direction des artistes. Il consiste à sortir un texte qui peut être traduit dans toutes les langues, un message accessible sur un fond musical bien de chez nous qui rappel la bravoure de l’homme et sa capacité à transcender les difficultés. Le but est de sensibiliser les populations africaines et les sénégalais car jusqu’à présent, il y a certains qui pensent que le coronavirus ne tue pas et ne concerne pas les africains.

Au terme de ce projet, nous attendons comme résultats, la participation à la sensibilisation en utilisant l’art comme support de communication. Ceci nous permettra de vaincre cette maladie qui risque de faire des dégâts à cause de l’ignorance de certaines personnes », a fait savoir Cheickh Ngeweul, le lead vocal du groupe Ngueweul Rythme composé de plus 40 artistes et qui est né à,partir d’une volonté de rassembler toutes les sortes de tambours des différentes régions et ethnies du Sénégal pour véhiculer un message de paix et de tolérance, accompagnés de chants, de danses, d’instruments mélodiques.

Le single dont la sortie est prévue le 21 juin est intitulé « Covid di leef, xexko di dieuf » ou la covid est une terrible chose, la combattre est un devoir. Avec un fond musical bien de chez nous qui rappel la bravoure et l’envie de vaincre.

IGFM