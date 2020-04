iGFM – (Dakar) – Des épouses d’émigrés lancent un appel au Chef de l’Etat pour venir en aide à leurs familles qui traversent des difficultés terribles dues au chômage technique de leurs maris qui sont tous en confinement depuis presque deux mois en Europe. Elles ne reçoivent plus d’argent pour nourrir et soigner leurs familles. Au micro du correspondant de la TFM, elles disent parler au nom de toutes les épouses et enfants des émigrés.

