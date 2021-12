COVID-19 : baisse des cas, ce lundi 13 décembre

lundi 13 décembre 2021

iGFM (Dakar) Ces dernières 24 heures, seuls six cas liés au covid19 ont été détectés sur l'étendue du territoire national du Sénégal, selon le communiqué du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, de ce lundi 13 décembre 2021. Une bonne nouvelle contrairement à ces trois derniers jours où on enregistrait entre 10 et 11 cas.

