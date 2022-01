jeudi 20 janvier 2022 • 470 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le ministère de la Santé vient de publier les chiffres du jour sur l'évolution de la covid-19 au Sénégal.

Sur 1879 Tests réalisés, 265 nouveaux cas ont été détectés. Contre 313 cas il y a 24 heures. Il s'agit de 45 contacts et 220 cas communautaires. Par ailleurs, 291 patients ont été déclarés guéris et 12 cas graves internés. Malheureusement 4 Nouveaux décès ont été enregistrés.



À ce jour, 83.752 cas ont été déclarés positifs dont 76.837 guéris, 1914 décès et 4997 sous traitement. À ce jour, ce sont

1 384 965 personens qui ont été vaccinées.