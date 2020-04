COVID-19, Bignona : Le Conseil départemental apporte sa contribution…

iGFM-(Dakar) La lutte contre la maladie du coronavirus s’organise à travers tout le pays. Dans le département de Bignona, les mesures édictées par les autorités administratives et sanitaires pour barrer la route à la pandémie sont respectées par tous. Ces mesures ont pour noms : mesures d’hygiène, l’interdiction de rassemblements, distance sociale et le respect du couvre-feu. C’est dans ce cadre que le Conseil départemental de Bignona s’implique dans la mobilisation de la logistique nécessaire aux actions de pulvérisation des établissements accueillant du public : marchés, gares routières, quais de pêche. Ce don est constitué principalement d’atomiseurs, de pulvérisateur, d’équipements de protection, des gangs, des combinaisons, des masques de respiration, des bottes…

Pour le Président du Conseil départemental de Bignona Mamina Camara, «nous avons, dans le cadre de la lutte contre le COVID 19 dans le département de Bignona, commencé par la prévention et la sensibilisation pour une meilleure protection des populations», a dit M. Camara. A en croire toujours le météorologue (Mamina Camara), «pour cette fois-ci, nous avons préféré équiper le service départemental de l’hygiène pour renforcer ses capacités dans le cadre de ses interventions qui entrent dans la lutte contre le COVID 19», a ajouté M. Camara.

Interpellé, le chef de service départemental du service de l’hygiène s’est réjoui de cet apport du Conseil départemental de Bignona. Pour le Préfet de Bignona Babacar Ndiaye, «cet appui du Conseil départemental de Bignona destiné aux services de l’hygiène va nous permettre de mettre l’accent sur les marchés, les quais de pêche et les gares routières. Le président Mamina Camara et ses camarades viennent ainsi de dégager des moyens importants dans le cadre de la lutte contre le COVID 19», a laissé entendre Babacar Ndiaye. Saisissant l’occasion, «nous invitons les donateurs à réorienter leurs appuis vers les équipements des structures sanitaires et à l’endroit des forces de sécurité», a ajouté M. Ndiaye.

Le Préfet de Bignona par ailleurs saisi l’occasion pour faire savoir que les autorités vont continuer à barrer la route à toutes les personnes étrangères qui entrent irrégulièrement au Sénégal par la frontière sénégalo-gambienne.

IGFM