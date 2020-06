COVID 19-Bignona: Un élève en classe de Terminale testé positif au coronavirus 

iGFM-(Dakar) Après les enseignants, un élève en classe de Terminale au lycée d’Oulampane, situé dans le département de Bignona (Ziguinchor, sud du Sénégal), a été testé positif hier, jeudi 4 juin 20, à la maladie du coronavirus.

D.D c’est son nom. Il est revenu de la capitale sénégalaise où il a passé trois mois de vacances. Originaire du village de Djirigone, commune de Bona, situé dans le département de Bounkiling, région de Sédhiou, D. D est hospitalisé au centre de traitement des malades de la COVID 19 de Bignona. Selon ces proches, «D.D sur son chemin de retour, avait partagé le bus avec des enseignants. Une fois à Bignona, il a été soumis à un prélèvement à l’hôpital de Bignona. Les résultats de ses tests revenus, se sont avérés positifs. L’information a été même confirmée par l’infirmier chef de poste de son village.» «D.D était entré en contact avec bon nombre de personnes de son village natal depuis qu’il est rentré de Dakar. Jeune arbitre, il a eu à arbitrer des matchs de football et à prendre part à la prière mortuaire d’une jeune fille dans son village», a ajouté notre source. Dans le village de Djirigone, la nouvelle est tombée comme un coup de massue sur la tête des populations. C’est à la fois la débandade et la panique générale. Le village de Djirigone enregistre ainsi son premier cas de COVID 19. D.D est aujourd’hui interné dans le centre de traitement des malades de la COVID 19 où il est en compagnie de six (6) autres enseignants déclarés positifs à la pandémie. «Tous les sept malades internés sont tous des asymptomatiques. Ils se portent tous bien», a rassuré leur médecin traitant.

IGFM