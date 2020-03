COVID-19-Bignona : un réseau de trafiquants de faux gels hydro-alcooliques déniché

iGFM-(Dakar) L’inspecteur départemental du commerce de Bignona et ses hommes viennent de dénicher dans les localités de Bignona et de Kafountine un réseau de trafiquants de faux gels hydro-alcooliques en provenance de Touba et de Dakar.

«Le réseau est composé de cinq contrevenants. Ils ont été appréhendés avec deux-cent trente-sept (237) flacons de gels alcooliques contrefaçons», a laissé entendre devant la presse, le patron du commerce dans le département de Bignona, Daouda Mané. A l’en croire toujours, «la gendarmerie alertée, les cinq (5) malfaiteurs ont été tous arrêtés. L’un d’entre eux était à Bignona et les quatre autres séjournaient à Bignona. Quand nous les avons entendus, ils nous ont dit qu’ils avaient ramené leurs marchandises frauduleuses des villes de Touba et de Dakar et que leurs fournisseurs étaient établis à Dakar. D’une valeur de plus de 250.000 FCFA, la marchandise frauduleuse, c’est-à-dire ces gels impropres à la consommation, a fini par inonder le marché du département. Notre surprise a été grande quand nous avons découvert ces gels frauduleux dans certaines boutiques qui s’adonnent à la vente de produits cosmétiques. Nous ne baissons pas les bras et je dois vous avouer que nous traquerons tous ces contrevenants à la loi jusque dans leurs derniers retranchements.» Les hommes de l’inspecteur du commerce de Bignona Daouda Mané ont découvert le fameux business ou la vente illégale lors d’une opération de contrôle qu’ils ont mené hier, mardi 24 mars 20, à Kafountine. «Nous interpellons les populations afin qu’elles puissent faire très attention à ces gels impropres à la consommation et qui peuvent avoir des effets néfastes sur leur santé», a conclu Daouda Mané.

Les cinq malfrats sont pour l’heure gardés dans les locaux de la gendarmerie de Bignona en attendant leur déferrement à la Mac de Ziguinchor. Le Procureur de la République, le Préfet de Bignona, les Commandants des Brigades de gendarmerie de Bignona et Diouloulou ainsi que le l’Inspecteur régional du commerce de Ziguinchor ont été tous informés.

IGFM