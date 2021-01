vendredi 1 janvier 2021 • 491 lectures • 0 commentaires

IGFM - Un record depuis le début de la pandémie. Le Sénégal a atteint un taux de positivité de 13,04 % avec 224 nouveaux cas déclarés ce vendredi.

Sur 1718 tests réalisés, 224 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 13,04 %, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il s’agit de 88 contacts suivis et 136 cas issus de la transmission communautaire, répartis comme suit : Thiès (8), Kaolack (7), Dakar Plateau (6), Maristes (6), Tivaouane (6), Touba (6), Zone De Captage (6), Koki (5), Matam (5), Ouakam (5), Parcelles Assainies (5), Diourbel (4), Liberté 6 (4), Mbacké (4), Médina (4), Point E (4), Yoff (4), Guédiawaye (3), Sacré-Cœur (3), Saint-Louis (3), Dahra (2), Fatick (2), Guinguinéo (2), Hlm (2), Keur Massar (2), Mbao (2), Mbour (2), Podor (2), Rufisque (2), Sicap Karack (2), Tambacounda (2), Yeumbeul (2), Colobane (1), Dieuppeul (1), Grand Dakar (1), Grand Yoff (1), Kaffrine (1), Liberté 5 (1), Mermoz (1), Ngor (1), Ouest Foire (1), Nioro (1), Ourossogui (1), Pikine (1), Scat Urbam (1) et Sicap Baobab (1).

121 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

41 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Aucun nouveau décès lié à la Covid-19, n’a été enregistré.

A ce jour, le Sénégal compte 19364 cas positifs dont 17375 guéris, 410 décès et 1578 encore sous traitement.