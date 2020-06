Covid-19 : Ces sportifs qui ont touché le jackpot sur Instagram pendant le confinement

iGFM-(Dakar) En repos forcé ces dernières semaines, certains sportifs ont profité du confinement pour alimenter leurs comptes Instagram aux millions d’abonnés avec des publications sponsorisées. Selon une étude de l’agence britannique Attain, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont notamment touché un joli pactole.

Cristiano Ronaldo devant Lionel Messi et Neymar. Non, ce n’est pas le classement du prochain Ballon d’or, mais celui des sportifs ayant touché le plus d’argent pendant leur confinement grâce à des publications sponsorisées sur Instagram. Selon un rapport de l’agence britannique Attain, relayé ce mercredi par le Daily Mail, la popularité de certains athlètes leur permet de toucher des sommes faramineuses pour seulement quelques posts négociés avec des marques. Sur la période du 12 mars au 14 mai, Cristiano Ronaldo, qui possède 222 millions d’abonnés sur Instagram, a ainsi empoché près de 2,1 millions d’euros pour quatre publications sponsorisées.

Entre quelques séances de musculation, la star de la Juventus a notamment fait de la publicité pour un groupe spécialisé dans la vente de produits nutritionnels et pour des appareils d’électrostimulation. Lui aussi en repos forcé en raison de l’interruption des compétitions provoquée par l’épidémie de coronavirus, Messi (153 millions d’abonnés) a fait fructifier sa popularité pour percevoir 1,5 million d’euros en faisant la promotion d’une boisson gazeuse ou d’une célèbre marque à trois bandes.

Pas de Français dans le top 10, mais un joueur de cricket

Il s’agit d’estimations basées entre autres sur le nombre d’abonnés des sportifs et ce qu’ils peuvent espérer toucher par contrat. A ce petit jeu, Neymar arrive donc en troisième position (1,3 million d’euros) et fait mieux que deux anciens champions: Shaquille O’Neal (654.000 euros) et David Beckham (454.000 euros). Le septième sportif ayant gagné le plus d’argent grâce à Instagram du 12 mars au 14 mai n’est ni un footballeur ni une ancienne gloire de la NBA. Il s’agit du joueur de cricket indien, Virat Kohli, qui peut se targuer d’être suivi par 61,8 millions de personnes sur Instagram.

Trois messages sponsorisés récemment publiés lui auraient permis de recevoir un joli chèque de 425.000 euros. Le top 10 est complété par Zlatan Ibrahimovic, Dwyane Wade, Dani Alves et Anthony Joshua.