COVID-19 : Confinement, dans «l’enfer familial» des enfants

IGFM – Le confinement à la maison s’est avéré, pour les autorités étatiques, la meilleure manière de lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19). Une situation pas comprise par tous les enfants, qui demandent souvent à aller jouer hors de la maison. Dans les foyers, les parents, surtout les mamans, font tout pour gérer cette situation complexe.

La décision a été prise le 14 mars 2020. Soit douze (12) jours après la détection du premier cas de la maladie infectieuse à Coronavirus. C’est d’abord une suspension des enseignements, de trois semaines, qui devait prendre fin le 6 avril. Mais la reprise des cours dans les différents établissements scolaires du pays a été repoussée jusqu’au 4 mai 2020. Depuis 45 jours maintenant, les élèves sont confinés dans les maisons. Contraints de s’adapter au contexte du Covid-19. Une situation qui leur arrache beaucoup de liberté et de hobby. Si les plus âgés parviennent tant bien que mal à respecter les règles, à leur corps défendant, les plus jeunes ne l’entendent pas de cette oreille.

Malick fait partie de ces petits qui s’entêtent à vouloir accompagner leurs parents à chacune de leurs sorties. Assis sur son tapis, le bambin a les yeux rivés sur la télévision. Il suit son dessin animé, «Zac et Zig», qui passe sur Piwi+. Sagement et tranquillement. De temps à autre, le garçon, qui aura 5 balais dans trois mois, copie les mouvements des acteurs et balbutie des mots inaudibles. Entièrement happé par l’écran, il vit pleinement les actions qui passent actuellement sous ses yeux. Le chérubin, manifestement docile, vient pourtant d’offrir un spectacle à sa maman et à la femme de ménage. Ce matin encore, il a fait toute une scène, avant de laisser sa maman, Aby Sall, sortir de la maison. Elle devait se rendre au marché. Mais elle a pris vingt (20) minutes pour calmer son garçon, qui pleurait à chaudes larmes. C’est parce que le petit voulait partir avec elle. Ce qui est impossible, vu la situation actuelle. L’enseignante est habituée à une telle scène. Elle la vit quasiment tous les jours. Mais ce n’est pas toujours qu’elle réussit à mettre fin aux lamentations de son enfant. Parfois, elle s’efforce de partir, laissant le gamin avec la femme de ménage. «Ce n’est pas facile avec lui. Il est encore petit, il ne comprend pas la situation. Je sortais souvent avec lui et son père s’accompagnait avec lui pour aller au sport ou pour faire des courses. Depuis que la maladie est venue au Sénégal, la situation a brusquement changé. Il ne peut pas comprendre cela», explique la maman de 35 ans, domiciliée à Ouakam, un quartier du district sanitaire de Dakar-Ouest, l’une des zones les plus touchées par la pandémie.

Astou est la sœur aînée de Malick. Ses huit (8) berges lui offrent une maturité que son jeune frère n’a pas, de toute évidence, vu son âge. Ce qui aide sa maman dans ce contexte est que Astou est naturellement casanière. «Elle n’aime pas trop sortir de la maison», confie sa mère. Qui plus est, sa peur du Coronavirus la confine encore plus dans leur domicile. Si elle sort pour faire un tour avec ses parents dans le véhicule de son papa, c’est après une longue instance de ce dernier. «Le Coronavirus…, j’en ai entendu parler et je suis les informations. Il y a beaucoup de morts qu’on rapporte à la télé. C’est pourquoi je préfère rester à la maison. Je ne veux pas attraper ce virus. Il est partout», dit Astou d’un ton inquiet.

«Ce n’est pas facile pour un adulte d’être entre quatre murs, encore moins pour un enfant…»

Marie Diop est une maman qui aime faire des sorties en famille avec ses deux garçons. Papa, âgé de 9 ans et El Hadji, 4 ans, l’ont intégré à leurs habitudes. Mais cela fait près de deux mois maintenant qu’ils ne sont pas partis faire la fête dans un restaurant ou au parc. Cela leur manque, soutient leur maman, raison pour laquelle il leur arrive de réclamer ces sorties. Surtout le petit, qui dans ses moments de caprices, exige à changer de cadre. Pour se tirer d’affaire, sa mère a une méthode bien ingénieuse de lui rappeler la réalité du moment. Puisque le petit de 4 ans connaît bien la maladie à couronnes, il lui suffit juste de lui poser la question qui l’aide toujours à maîtriser les désirs de son enfant. Sa rengaine : «Pourquoi tu ne vas plus à l’école ?», l’interroge-t-elle. Et en réponse, El Hadji sert, avec un sourire malicieux : «Le Coronavirus.» «Et le tour est joué. C’est comme cela que je m’en sors toujours avec lui», explique la maman. Parfois, elle fait preuve de compréhension et les amène effectuer une promenade en véhicule. «Une à deux fois par semaine, je les prends dans mon véhicule pour me promener avec eux afin qu’ils se changent les idées. Ils portent leurs maques de protection pour sortir de la maison. Ce n’est pas facile d’être entre quatre murs pour une période indéterminée. Avec leurs habitudes, ils ne peuvent pas rester sur place tout le temps. Ce n’est pas facile pour un adulte, encore moins pour un enfant», ajoute Marie Diop. Pour cette habitante des Mamelles, si ses enfants n’insistent pas trop parfois sur le fait de vouloir sortir, c’est parce qu’ils comprennent qu’il y a une maladie. Les petits sont bien impliqués dans la lutte contre le virus. Chacun a une tâche bien précise à la maison. L’objectif est de tout faire pour garder à l’esprit l’existence de cette maladie, ajoute leur maman. «Ils participent à la lutte contre la maladie dans la maison, en distribuant du gel aux gens et en désinfectant les poignets des portes», soutient la fonctionnaire, qui continue toujours de se rendre au travail. «Ils ont aussi des devoirs à faire à la maison. Je récupère chaque semaine leurs exercices auprès de leurs enseignants et ils les font sur la base d’un emploi du temps bien défini. Cela les occupe», ajoute-t-elle.

«Nous faisons comprendre à nos enfants que pour être sauvé, il faut rester à la maison»

Maman de trois (3) enfants, Aminata Camara estime que le confinement est une conjecture inédite, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Même si la situation est très difficile avec les enfants, la dame avoue s’adapter, avec les moyens du bord. Il faut juste être imaginatif pour s’en sortir, confie-t-elle. «On accompagne les enfants, avec les exercices à domicile, les cours en ligne, les jeux, la cuisine, les travaux ménagers. Ils font aussi de la corde, petits camps, tennis, à la terrasse… Ce n’est point facile, mais seul l’espoir que cette pandémie prendra fin nous motive», explique la dame domiciliée à Sicap Foire. «Leur papa et moi les sensibilisons sur la maladie, les bons gestes. Nous leur faisons comprendre que pour être sauvé, il faut rester à la maison. Abordé sous cet angle, c’est gérable», ajoute Mme Diouf. Le reste de la journée est consacré aux discussions en famille devant la télévision pour s’informer davantage sur la maladie et tout ce qui se passe dans le monde.

AIDA COUMBA DIOP