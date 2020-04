Covid-19 : Dakar croule sous les cas communautaires

iGFM-(Dakar) Selon le journal Libération, Dakar croule sous les cas communautaires, après Gueule-Tapée dimanche, 2 cas décelés à Ouakam et Mbao hier. Le bilan de l’aggravation des cas communautaires fait froid dans le dos, puisque la capitale totalise 143 cas, dont 62 au district de Dakar-Ouest, et 52 à Dakar-Sud, Pikine compte 27 cas de l’avis de VOX POP.

En raison de la recrudescence des cas communautaires, le Sénégal envisage des tests aléatoires au Covid-19, d’après le journal Enquête. Alors que par un joli calembour Le Quotidien annonce qu’avec la multiplication des cas, l’on assiste à Louga à un lot d’inquiétudes. Dans cette région de l’intérieur du pays, 27 personnes ont été testées positives en une semaine et un centre de traitement ouvert en urgence.