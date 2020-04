iGFM – (Dakar) Le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Me Salifou Kébé est décédé ce matin à Conakry. Il était malade et affaibli ces derniers jours, suite à la propagation de l’épidémie en Guinée. Me Kébé était en confinement à sa résidence de Conakry jusqu’à son décès intervenu ce vendredi, selon Confidentiel Afrique. Il avait conduit les dernières élections, portant sur le projet référendum constitutionnel.

IGFM