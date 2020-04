Covid-19 : Des sénégalais en danger dans un centre d’appel au Maroc

Une menace réelle de contamination à grande échelle plane sur la tête d’une centaine de jeunes sénégalais qui travaillent au Centre d’appel, Xceed casanearshore, au Maroc. Une source, sous le couvert de l’anonymat, a révélé, qu’un de ces compatriotes a été testé positif au covid-19 dans ce centre d’appel, et la Direction générale refuse de prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité des autres employés.

«Nos compatriotes sénégalais qui travaillent pour le centre d’appel, Xceed casanearshore sont tous en danger. Un cas positif au Covid-19 a été enregistré dans ce centre d’appel et aucune disposition n’a été prise par les responsables pour protéger les employés, au contraire ils forcent ces derniers à se présenter tous les jours au travail en faisant planer des sanctions, comme des ponctions sur salaires pouvant aller jusqu’à 42 000 F Cfa par jour», a expliqué notre source.

Il ajoute: « la Direction Général est loin d’être préoccupée par la situation. Le jeune sénégalais qui a été testé positif au covid-19, le jeudi 23 avril 2020 dernier, a été en contact avec beaucoup de personnes dans ce centre d’appel avant d’être hospitalisé et pris en charge à l’hôpital Moulay Youssef de Casablanca. Et il est presque certain que c’est dans ce centre d’appel qu’il a été contaminé ? Ce qui veut dire qu’il y’a de potentiels porteurs du virus dans cette entreprise et la Direction générale refuse de l’admettre».

Par ailleurs, la source de iGFM invite les autorités sénégalaises à s’enquérir de la situation et de tenter de sauver nos compatriotes avant qu’il ne soit trop tard.

Mame Fama GUEYE