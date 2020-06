iGFM-(Dakar) Le Sénégal a enregistré deux nouveaux décès liés au coronavirus, ce mercredi, selon un communiqué du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Les deux sont tous des hommes. Le premier est âgé de 70 ans et le second de 86 ans.

A ce jour, le pays compte 54 décès depuis le début de la pandémie.