COVID-19: Dr. Diouma Diallo décortique la Communication du président et du ministère de la Santé

iGFM (Dakar) – Le gouvernement du Sénégal déploie une stratégie de communication depuis que le covid-19 a franchi les frontières nationales. Cette communication est-elle efficace ? Docteur en Sciences de l’information et de la Communication, Mamadou Diouma Diallo décortique.

La Com du ministère

À ce stade, il est difficile de parler d’évaluation pour une campagne en cours, avec des actions pas encore stabilisées dans la stratégie de communication. On peut tout de même retenir que la communication du ministère de la Santé joue pour le moment sur deux tableaux: celui de l’information plus présent dans le dispositif actuel et celui de la communication encore relativement timide pour le moment.

Ses points forts

Sur les points forts, on peut relever les communiqués de presse au quotidien pour informer sur la situation. C’est une très bonne chose qui permet d’alimenter et d’orienter, à partir de sources officielles, le traitement médiatique du Corona Virus. La transparence de l’information dans la gestion de cette pandémie est quelque chose qui est très appréciable. Il faut dire la vérité́ à la population, rien que la vérité́ même si on n’est pas tenu de dire toute la vérité́. L’envoi de sms, via les opérateurs de téléphonie mobile, pour sensibiliser, me semble être une bonne chose.

Points à améliorer

A ce stade de l’épidémie, je pense qu’il est important d’accorder une place plus importante à la communication pour le changement de comportement. Et pour cela, il est important d’avoir une forte présence sur le terrain pour sensibiliser; réaliser des spots publicitaires télévisés dans toutes les langues pour toucher davantage les populations peu instruites. Dans cette perspective, il serait judicieux de mobiliser les médias communautaires et les voix autorisées dans ces communautés pour servir de relais à la communication dans la lutte contre la propagation du virus. Dans ce type de communication, il est fortement recommandé de diffuser des messages qui s’adossent au code culturel de la cible. Il s’agit fondamentalement de s’adresser à chacun pour avoir la certitude de toucher tout le monde.

La Com du Président

D’un point de vue politique, le chef de l’État a pris des décisions fortes qui montrent sa détermination à faire face à cette pandémie. Il a eu jusqu’à présent un comportement irréprochable en évitant de serrer les mains et en invitant les sénégalais à en faire de même. Dans le dispositif de communication, lors de sa prise de parole pour s’adresse au peuple, j’ai trouvé pertinente la scénographie c’est-à-dire la présence dans le cadrage d’une boite de mouchoirs et d’une bouteille de gel à solution hydro-alcoolique, fortement recommandés pour stopper la propagation du virus. J’aurais aimé́ le voir, au premier plan, nous expliquer dans une mise en scène comment se laver les mains au savon pour se prémunir des risques de transmission du virus.

Danger des infox

Tout dépend de la nature de l’infox. Si c’est une fausse information allant dans le sens de nier l’existence même de la maladie, il y a de fortes probabilités que cela démobilise la population. En effet, si les personnes qui lisent ces fausses nouvelles y croient, il y a le risque qu’ils ne prennent pas au sérieux les règles de base préconisées pour lutter contre la propagation du virus.

Facteur de propagation

Les fake news vont donc devenir des facteurs favorisant la propagation du virus. Si c’est une infox allant dans le sens de révéler des cas qui n’en sont pas, cela peut également installer la panique au sein de la population et fragiliser les efforts du gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Le principal danger, c’est que les fausses informations risquent d’induire en erreur et entrainer une mauvaise appréciation de la situation qui, dans bien des cas, porte préjudice à la communication contre la pandémie. Si le phénomène n’est pas maitrisé, il peut impacter le rendement de la campagne de sensibilisation d’où l’intérêt de les neutraliser en ayant une communication proactive.

Identité des patients préservée

D’abord, il s’agit de respecter la dignité́ des personnes touchées par la maladie pour ne pas les exposer à la stigmatisation ; ensuite pour ne pas s’inscrire en porte-à-faux de la législation qui, dans le même esprit, punit l’acte à travers la loi 2008-12 du 25 janvier relative à la protection des données à caractère personnel. Enfin, divulguer l’identité́ et l’adresse des personnes risquent de créer la panique autour de l’environnement immédiat des personnes atteintes.