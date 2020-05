Covid-19 en Afrique: Les chiffres de la pandémie et le classement peu rassurant du Sénégal

iGFM – (Dakar) L’Organisation mondiale de la Santé (Oms) a fait le point sur l’évolution de la pandémie du covid -19 en Afrique. Au jour d’aujourd’hui, elle a recensé plus de 84 000 cas confirmés sur le continent africain. Plus de 32 000 personnes ont été guéries et 2 700 décès ont été enregistrés.

Le Sénégal, avec ses 2480 cas confirmés, est classé 7ème sur la liste des 54 Etats touchés par le Covid-19. Il y a un mois, le 17 avril, notre pays était à la 10ème place. Son classement s’est donc dégradé de trois places.

En haut du classement se trouve toujours l’Afrique du Sud qui totalise 15 515 cas confirmés et 264 décès. Le Lesotho, qui ne compte qu’un cas confirmé sans aucun décès, est le pays le plus enviable de tous. Ci-dessous les statistiques de l’Oms.

Youssouf SANE