Covid-19 en Guinée : Alpha Condé décrète l’Etat d’urgence…

iGFM – (Dakar) – Dans un discours prononcé ce jeudi, le Président Alpha Condé décrète l’Etat d’urgence qui rentre en vigueur dès ce soir, à 00 H précise. Toutes les frontières terrestres sont fermées, les églises et mosquées également. Quant aux transports, la limite de trois passagers par voiture, un par moto, et 7 à 10 par minibus sont imposés. Voici le discours intégral.

Guinéennes, Guinéens

Mes chers compatriotes,

A l’instar des autres pays du monde, la Guinée fait face, depuis plusieurs semaines, à la maladie liée au Coronavirus.

Cette pandémie apparue au mois de décembre dernier et sans précédent dans l’histoire récente de l’humanité fait des ravages dans le monde à une vitesse de propagation et de nuisance extraordinaire, frappant à ce jour, plus de 170 pays sur tous les continents.

Les tristes et terribles statistiques de cette maladie font état de plus de 425.000 personnes infectées et plus de 19.000 morts à ce jour de par le monde.

Avant la survenance du premier cas sur notre territoire, le 16 mars dernier, les premières mesures d’urgences de riposte au COVID19 prises ont permis à notre pays de renforcer son niveau de prévention et celui de la prise en charge médicale et paramédicale.

A ce jour, notre pays connait cinq (5) cas de personnes infectées par la maladie, dont un (1) cas de guérison et plus de mille (1.000) personnes de contact en situation d’observation médicale.

En ces moments difficiles de mobilisation générale dans la lutte contre la maladie, j’ai une pensée pour tous les malades du coronavirus. Je leur exprime mes vœux de prompte guérison. A leurs familles et leurs proches, qui traversent des périodes ardues, je leur exprime toute ma solidarité.

Je loue les efforts énormes et le courage du corps médical qui occupe la première ligne du combat contre le COVID19 et je soutiens les efforts du Comité Interministériel de lutte contre la maladie, également ceux du Ministère de la Santé, de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ainsi que tous les hôpitaux et centres de traitement mobilisés dans ce combat.

Je salue également les actions de nos forces de défense et de sécurité qui accompagnent au quotidien toutes les mesures de prévention établies à cet effet.

J’adresse également mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers qui se sont déjà mobilisés auprès de mon pays,

En attendant un vaccin efficace, la prévention est la meilleure arme de combat à notre disposition.

Guinéennes, guinéens,

Mes chers compatriotes,

Les premières mesures d’urgence de riposte que nous avons prises à l’apparition de la maladie nécessitent d’être davantage renforcées.

C’est pourquoi, j’annonce ce soir, sur les recommandations de nos experts, des mesures renforcées dans la lutte contre la pandémie avec comme objectif de combattre et prévenir la propagation du Coronavirus à travers le pays sur les recommandations de nos experts :

L’Etat d’urgence est déclaré sur toute l’étendue du territoire national à partir de ce soir, à 00H précise pour une durée d’un mois reconductible, conformément aux dispositions constitutionnelles. Toutes les frontières terrestres sont fermées (entrées/sorties) pour tous les voyageurs en dehors du transport des marchandises pour une durée de trente (30) jours renouvelables. Pour les transports de marchandises, le nombre de convoyeurs est limité à 2 apprentis et 1 chauffeur. A leur entrée sur le territoire national, ils seront soumis au suivi comme contact, durant quatorze (14) jours. Le suivi peut se poursuivre en Guinée ou dans le pays de provenance, sous la coordination des autorités des deux pays. Les transports en commun de la ville de Conakry seront soumis à une limitation de passagers : 3 passagers par voiture, 1 par moto, et 7 à 10 par minibus. En ce qui concerne les lieux publics, tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, professionnel et universitaire seront fermés pour une durée de quatorze (14) jours renouvelables si nécessaire. Tous les bars, salles de jeux, de spectacle, de cinéma et autres lieux de rassemblement seront fermés pour une durée de quatorze (14) jours, renouvelables. L’accès aux lieux publics et privés (marché, restaurants, banques etc.) se fera sous condition du respect des gestes barrières sanitaires (installation de kits de lavage des mains, distanciation de 2 mètres etc.) Tous les rassemblements sont limités à vingt (20) personnes. Toutes les conférences internationales prévues en Guinée sont suspendues ou différées jusqu’à nouvel ordre.

10.Les ateliers et les formations réalisées à l’intérieur du pays ne doivent pas avoir plus de (20) participants maximum et seront organisés dans des conditions pouvant respecter la distanciation physique entre les participants et le respect des mesures barrières sanitaires. Toutes exceptions à cette décision nécessiteront l’accord préalable du Ministère de la Santé.

11.Toutes les compétitions sportives et évènements culturels sont interdits

12.Tous les voyages non essentiels dans les pays où ont étés confirmés plus de 50 malades du COVID 19 seront reportes.

13.Les lieux de culte (mosquées et églises) sont fermés pour une durée de quatorze (14) jours, renouvelables.

14.Les cérémonies religieuses ou retraites islamiques sont interdites.

15.Le non-respect de ces mesures pourra être suivi de dispositions disciplinaires

Mesures générales

Les institutions républicaines, les départements ministériels, les administrateurs territoriaux et les élus locaux sont chargés de veiller au respect des gestes barrières sanitaires (installation de kits de lavage des mains, distanciation d’un mètre au moins etc.)

Dans chaque localité, les autorités administratives compétentes et les forces de l’ordre sont invitées à faire appliquer de manière rigoureuse les mesures édictées.

En fonction de l’évolution de la lutte contre la maladie, de nouvelles mesures pourront être mises en place prochainement.

J’exhorte particulièrement tous les acteurs concernés à approvisionner en quantité suffisante tout le pays en produits médicaux et pharmaceutiques ainsi qu’en kits sanitaires de prévention de la maladie.

Préoccupé par la situation de l’économie nationale en raison du lourd tribut que lui fait payer la crise sanitaire, j’ai instruit le Premier Ministre de me proposer un plan de riposte économique susceptible de soutenir notre économie et aider le secteur privé à absorber les chocs induits par le ralentissement prévisible de l’activité économique. Les partenaires internationaux de la Guinée, le secteur privé ainsi que toutes les bonnes volontés pourront contribuer au financement de ce programme.

Le Ministère de la Santé vous transmettra dans les prochains jours toutes les informations utiles de prévention et sur les lieux ou devront se rendre tous ceux qui présentent les symptômes de la maladie.

Mes chers compatriotes,

J’ai conscience que ces nouvelles mesures auront un impact sérieux et important sur nos habitudes et bouleverseront notre mode de vie. Mais c’est le sacrifice auquel nous devons obligatoirement supporter.

Le respect de ces mesures auront comme effet de prévenir la propagation du virus à l’échelle du pays et augmenteront nos chances de le vaincre rapidement.

Il y a six ans, avec courage et responsabilité nous avons remporté la guerre face à la fièvre épidémique à virus Ebola.

Aujourd’hui, c’est ces mêmes efforts qui nous attendent pour combattre et surmonter ensemble ce grand défi sanitaire.

Je ne saurais terminer cet appel sans insister de nouveau sur quelques règles simples d’hygiène dont le respect peut sauver des vies.

Lavons-nous régulièrement les mains, évitons de nous serrer les mains, observons tous une certaine distance de sécurité avec les autres et ne nous exposons pas aux éternuements.

Mobilisons-nous pour sauver nos vies, notre santé et notre bien-être.

Que Dieu protège la Guinée

Auteur : Guineenews. org