Covid-19 : Environ 200 étudiants étrangers sont hébergés à Claudel

IGFM – Le Dr Ndob Seck, chef des services administratifs du Centre des oeuvres universitaire de Dakar explique que 200 étudiants étrangers sont hébergés à la Cité Claudel, le logement qui est normalement destiné aux étudiantes.

«Dès l’apparition de la maladie, le président de la République avait donné des instructions pour que les étudiants puisent regagner leurs domiciles respectifs. Le Directeur du Coud a réuni les délégués des étudiants et ensemble, ils ont pris la décision d’aider et d’accompagner les étudiants pour qu’ils regagnent leurs familles. C’est à la suite de cela que tous les étudiants sont partis. Et quand ils sont sortis du campus social, le directeur du Coud a constaté qu’il y avait des étudiants étrangers, notamment des Marocains et des Nigériens, entre autres, qu’il fallait prendre en charge. Il a ainsi donné des instructions pour les loger. Nous nous sommes rapprochés des hôtels de la place, de la Maison de l’université et de la Piscine olympique, mais c’était impossible de les y loger. C’est ainsi que nous avons décidé de loger les étudiants étrangers à Claudel (Cité Alioune Sitoé Diatta, Ndlr). Où ils vivent actuellement et sont totalement pris en charge en termes de restauration, de logement et de suivi médical. Certains étudiants étrangers sont sortis de Claudel et logent dans les quartiers environnants. Environ 200 étudiants étrangers sont hébergés à Claudel».

Ibrahima KANDE