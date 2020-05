Covid-19 et Ramadan : comment des Sénégalais de l’extérieur allient les deux

iGFM-(Dakar) En cette période de Covid-19 et Ramadan, des Sénégalais établis à Genova (Italie) et en Mauritanie traversent deux trajectoires différentes. Ceux qui sont en Italie s’entraident durant ce mois béni. En revanche, ceux qui vivent en Mauritanie sont dans le dure à cause de la pandémie. Découvrez ces deux éléments réalisés par nos confrères de la TFM, dans l’émission Quartier Général de ce jeudi soir.