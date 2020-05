Covid-19 et saison 2019-2020 : Réunion du Comité d’urgence de la FSF, ce mercredi

iGFM-(Dakar) Comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours, le Comité d’Urgence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) va se réunir, ce mercredi 13 mai 2020 à 10h 00 dans ses locaux. Cette réunion déterminera l’issue des compétitions fédérales de la saison 2019-2020 dans le contexte de la pandémie du Covid-19, confirme le communiqué de l’instance, transmis à IGFM. .

A la fin des travaux, la Fédération sénégalaise de football annoncera les décisions prises.

Pour rappel, la FSF a déjà annulé la Coupe de la Ligue et la Coupe du Sénégal à cause de la pandémie. Reste maintenant à savoir si elle va annuler les championnats de Ligue 1, Ligue 2 et amateur.