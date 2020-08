Covid-19 et Tourisme: « Il est difficile à l’heure actuelle, d’évaluer les dégâts »

iGFM-(Dakar) Le Directeur Général de la Société d’Aménagement et de Promotion des côtes et zones touristique du Sénégal (Sapco-Sénégal ), Me Aliou Sow réaffirme que le secteur du tourisme sénégalais est sénégalais est sévèrement affecté par la pandémie. « Le secteur du tourisme est affecté, mais il est difficile à l’heure actuelle d’évaluer l’ampleur des dégâts », a-t-il déclaré dans l’émission RFM. Il a également soutenu que l’Etat est en train de mener des initiatives pour permettre au secteur de traverser cette zone de turbulence.