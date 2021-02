mercredi 3 février 2021 • 67 lectures • 0 commentaires

Société 25 mins Taille

Après le covid-19 et la grippe aviaire, le Sénégal fait face à une autre épidémie, la fièvre jaune. Le quotidien l’Observateur affirme que notre pays est dans un triangle de feu.

Depuis trois mois, des équipes du ministère de la santé ont détecté huit cas de fièvre jaune dont deux décès répertoriés. Les cas notifiés sont répartis comme suit : un cas à Touba, Kédougou, Saraya, Thilogne et quatre cas à Kidira. Mais pour endiguer la maladie, des équipes sont à Tambacounda pour orienter les équipes locales dans le cadre de la prise en charge et la campagne de vaccination va commencer le 15 février prochain et va cibler 800 000 personnes.



Pour ce qui est du covid-19, le journal l’As informe qu’il a fait 3 morts hier, 153 nouvelles contaminations ont été enregistrées.

Pendant ce temps, le Sénégal est mis en quarantaine par les pays voisins, depuis l’apparition d’un foyer de grippe aviaire à Thiès et à Saint-Louis. Même si les autorités attestent avoir éliminé le foyer de Pout après la mort suspecte de 60 000 volailles.