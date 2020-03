COVID-19 : Innocence Ntap Ndiaye au chevet du comité régional de gestion des épidémies

iGFM-(Dakar) Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID 19), conformément aux mesures préventives lancées par le Chef de l’Etat, Macky Sall, la Présidente du Haut conseil du dialogue social Mme Innocence Ntap Ndiaye est venue ce lundi matin, au secours du comité régional de gestion des épidémies dirigé par le gouverneur de Ziguinchor, Guedj Diouf. Mme Innocence Ntap vient ainsi apporter sa contribution sur le renforcement des précautions contre la propagation de cette maladie en y apportant sa contribution suite aux faits observés.

«Notre action s’est inscrite dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dans cette période de crise sanitaire, nous avons tout d’abord voulu marquer notre solidarité à toute la population de Ziguinchor en particulier et du Sénégal d’une manière générale et leur dire que comme le Chef de l’Etat Macky Sall l’a si bien dit dans son propos, nous avons à prendre des mesures préventives pour arrêter la propagation du virus au sein de nos populations », a dit, devant la presse, Mme Innocence Ntap Ndiaye. A l’en croire toujours, «il y’a plusieurs types de contamination. Aujourd’hui, c’est la contamination communautaire qui est mise en exergue. Et pour ce faire, nous ne pouvons que sensibiliser les populations mais aussi leur apporter tout le matériel nécessaire pour cette prévention. Donc, vous conviendrez avec moi qu’il s’agit de liquide hydro-alcoolique, de gel, des masques protecteurs mais également de masques à caractère médical pour le personnel soignant pour éviter qu’il soit affecté. Nous avons également d’autre type de matériel qui nous ont été indiqués par le ministre de la Santé qui met en œuvre toutes ces mesures», a ajouté Mme Innocence Ntap Ndiaye. Sur la valeur de la marchandise, «elle importe peu. Pour la valeur qui a été transmise au chef de l’exécutif régional de Ziguinchor, on peut l’estimer à plus de 1.300.000 FCFA. Ce qui est vraiment important, c’est le geste de solidarité et mon engagement à continuer à appuyer les populations de Ziguinchor via le gouverneur de région qui préside le comité régional de gestion des épidémies», a conclu Mme Innocence Ntap Ndiaye qui appelle la population à davantage respecter les mesures prises pour lutter contre le coronavirus. … de faire le maximum pour demeurer dans le cadre de ce qui est fixé par le gouvernement.

IGFM