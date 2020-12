mercredi 30 décembre 2020 • 187 lectures • 0 commentaires

Covid-19 : Ce que suggère Aida Mbodj pour protéger Me Wade

L’honorable député Aïda Mbodj a tenu à placer quelques mots à l’endroit de l’ancien président Abdoulaye. ‘’Je me suis disputée à l’Assemblée nationale hier matin et soir à cause de Abdoulaye Wade. C’est une personne très importante à mes yeux’’, lance-t-elle. Elle précise cependant qu’elle a quitté son ancien mentor par principe et que lui-même a toujours voulu qu’elle ait son propre parti et diriger.

L’ancienne ministre demande aux militants de s’éloigner de Me Wade vu la vulnérabilité des personnes âgées face au coronavirus. ‘’A cause du covid-19 je veux que le président Wade ne s’approche de personne’’, martèle la lionne du baol.





Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor