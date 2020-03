Covid-19 : Karim Wade soutient les mesures prises par Macky Sall

iGFM-(Dakar) Karim Wade soutient les mesures prises par le Président Macky Sall pour combattre le Covid-19.

« Des mesures d’endiguement ont été prises par le Président de la République, M. Macky SALL, je les soutiens. Nous sommes tous appelés à respecter strictement les recommandations des médecins et à mettre en œuvre leurs directives. C’est notre responsabilité collective qui est engagée. Sans doute faudra-t-il faire plus dans les jours à venir si la propagation du virus s’intensifie sur l’ensemble du territoire de notre pays. Cela exigera, de la part des autorités publiques, une organisation sans faille, de la réactivité, de la rigueur et une discipline de fer. Il y va de notre sécurité sanitaire, de notre droit à la vie et de l’avenir de notre pays », a indiqué Karim Wade dans un communiqué.

Pour rappel, le chef de l’Etat a décidé d’interdire les rassemblements dans le pays pour une durée de 30 jours. Les écoles sont aussi fermées pour 3 semaines.

A l’heure actuelle, le Sénégal a enregistré 27 cas dont 2 guéris.