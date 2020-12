lundi 28 décembre 2020 • 24 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'Association des Femmes pour la promotion des Sciences et de la Technologie au Sénégal (AFSTech/Sénégal) se penchent sur la pandémie de la Covid-19 pour en déterminer les causes et les conséquences. Ce sera au cours d'un webinaire.

Ce webinaire est une riposte aux multiples reports du panel conjoint qui a été prévu respectivement pour les 20 ans et le lancement des 2 entités associatives. Il a pour but de faire participer des acteurs/trices en sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM), des spécialistes en santé et autres domaines afin d’échanger sur la crise sanitaire provoquée par la maladie à Corona Virus.

Cette importante rencontre virtuelle vise à faire entendre la voix des femmes en STIM. Elle constitue l’une des rares occasions pour échanger, s’enrichir et s’ouvrir à de nouvelles perspectives et visions. La finalité est de susciter auprès du public, en particulier les femmes et les jeunes filles, un intérêt pour les sciences et d’envisager de nouvelles vocations professionnelles. Le thème retenu est : « Femme scientifique et développement humain durable : participation à la recherche de solutions »

Sous-thème : « La pandémie de la Covid-19, causes et conséquences »