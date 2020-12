mercredi 30 décembre 2020 • 58 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dans la région sud, comme dans la plupart des écoles primaires et secondaires du pays, la première vague de la pandémie du Covid-19 a eu pour conséquence la fermeture de ces établissements publics, privés et des universités.

Afin d'aider l’Etat du Sénégal à développer les meilleures solutions d'enseignement à distance et à atteindre les enfants et les jeunes les plus à risque, l’Association Solidarité Casamance Luxembourg, dans cette seconde vague de la maladie, a débloqué la somme de sept (7) millions de FCFA pour venir en aide aux 22 écoles primaires et secondaires de l’arrondissement de Niassya. «Nous sommes, pour une deuxième fois, venus apporter notre contribution au secteur de l’éducation dans l’arrondissement de Niassya dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID 19», explique Séga Manga président de ladite association. «Nous avons débloqué 7.000.000 FCFA pour offrir des kids scolaires à des élèves parrains de l’association (sacs, frais d’inscription et frais de tenue scolaire…) mais aussi et surtout pour récompenser les élèves les plus méritants de l’arrondissement de Niassya », a ajouté M. Manga.

Cette rencontre qui s’est tenue dans la cour du lycée de Niassya, s’est déroulée dans le respect des mesures barrières. «C’est un honneur pour nous de recevoir ces kids. Cela va créer de l’émulation chez ces élèves qui vont diriger demain notre pays», a laissé entendre le principal du lycée de Niassya. Pour le Sous-préfet de Niassya Abdoulaye Kharma, «c’est la deuxième fois et en moins de trois mois, que cette association vient en aide aux élèves de notre arrondissement. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Plus de 7.000.000 F ont été ainsi investis dans l’arrondissement en faveur de nos enfants les plus méritants et cela aide à l’émulation positive dans les classes.

L’intelligenceetle savoir vontdèslors se développernotre pays. C’estpourquoij’invitelesélèvesàbientravailleràl’école pour réussiretdéveloppernotre pays. Nousprions pour quecematérielquenousvenons de recevoir puissepermettre de lutterefficacementcontre la pandémieduCovid 19 dansnotrearrondissement», a ditM. Kharma. Pour rappel, lors de la première vague, ladite association avaitoffert

vingt-deux (22) laves mains, quarante-quatre (44) cartons de javel, vingt-deux (22) cartons de gels madars, mille six cent (1600) masques et cinq (05) sacs de riz aux écoles primaires et secondaires de Niassya. Un geste que les membres de l’association avaient inscrit dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus en milieu scolaire

