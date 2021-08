vendredi 20 août 2021 • 974 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les cas d’infection à la covid-19 sont en baisse au Sénégal, depuis quelques jours. Le Pr Mamadou Diarra Beye, Directeur du Samu, a donné, sur la Rfm, des statistiques qui montrent que la vague est en train de reculer.

«Ces temps-ci on a noté une tendance notoire à la baisse du nombre de cas qui ont quitté de 1500 il y a quelques temps à une centaine de cas. C’est vraiment une baisse notoire. Nous, sur le terrain, on le ressent nettement.



Il y a trois semaines on avait beaucoup de sollicitations sur le 1515 et beaucoup de sorties également pour assister les malades en détresse respiratoire à domicile ou dans les zones tampons ou même des malades des Cte qu’on amenait en réanimation.



On arrivait jusqu’à 300 voire 400 sollicitations dont des attentes d’admission en réanimation parfois pour plus de 70 cas, qu’on parvenait à faire rentrer difficilement avant la fin de la journée.



Mais ces temps-ci on a noté cette baisse importante des sollicitations. On a une cinquantaine de sollicitations par jour et pas toujours des cas de détresse respiratoire, encore moins pour des cas de patients qui doivent aller en réanimation.»