jeudi 8 juillet 2021 • 185 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

La levée des mesures sanitaires face au coronavirus s'est accompagnée d'un certain relâchement dans les gestes barrières, ce qui a provoqué une résurgence des contaminations au Covid-19. Elles repartent à la hausse quasiment sur tous les continents, particulièrement en Europe. Alors que l'on vient de passer la barre des 4 millions de morts, l'OMS prévient à nouveau : abandonner les mesures anti-Covid-19 trop rapidement aura des conséquences.

Parmi les pays qui ont signalé le plus de nouveaux cas, figurent le Brésil, l'Inde et la Colombie. Mais l'Europe n'est pas épargnée, avec 33% de contaminations de plus en une semaine, 67% même au Royaume-Uni. Autant dire que les événements qui rassemblent des centaines, voire des milliers de personnes, comme pendant l'Euro de football, ne sont pas du goût de l'OMS. Pour le chef des opérations d'urgence de l'organisation, Mike Ryan, certaines personnes vont avoir des regrets à la fin de l'été.

« Les contaminations vont augmenter, déjà parce que tout le monde n'est pas vacciné, estime-t-il. Que la couverture vaccinale reste trop faible. Et qu'on n'est toujours pas sûr que les vaccins empêchent les gens d'être infectés. Donc l'idée qu'on est tous protégés, que c'est la fête, le retour à la normal, c'est une idée très dangereuse. »

90% des contaminations fin août

Le risque, c'est que le scénario de l'été 2020 se reproduise. Avec moins de vigilance, plus de regroupements et une nouvelle vague de contaminations dont les conséquences ne seront visibles qu'à la rentrée. Sous l'effet du variant Delta qui devrait bientôt être dominant partout dans le monde. En Europe, l'OMS s'attend à ce qu'il représente 90% de toutes les contaminations d'ici la fin du mois d'août.

Avec RFI