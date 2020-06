Covid-19 : La CAN 2021 reportée!

iGFM-(Dakar) A l’issue de la réunion de la CAF en visioconférence ce mardi, plusieurs décisions ont été prises sur les différentes compétitions. La plus attendue est la tenue ou non de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 à la date indiquée. Finalement, la CAN initialement prévue du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun, sera reportée à 2022 en raison de la pandémie du Coronavirus.

C’était prévisible. La plus grande compétition de football du continent va subir le même sort que l’Euro 2020 et la Copa America. La Coupe d’Afrique des Nations de football qui devait se tenir en janvier 2021, au Cameroun, va être reportée d’un an. La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de décaler la compétition à janvier 2022, à cause de la pandémie. Surtout que des problèmes logistiques se posent depuis l’apparition du coronavirus. Il y a des difficultés éventuelles pour effectuer les déplacements. Ce qui confirme les incertitudes sur l’évolution de la pandémie sur le continent.

Pour rappel, il reste quatre journées des éliminatoires à disputer. Ces derniers ne reprendront pas avant octobre 2020 au mieux et que l’été 2021 il y’a déjà l’Euro et les Jeux Olympiques de prévus.

Report du CHAN 2020

Le CHAN 2020 est aussi repoussé à janvier 2021. Les demi-finales des Coupes continentales seront jouées en un seul match. Pour la Ligue des Champions au Cameroun et la Coupe CAF au Maroc. Le comité exécutif valide la création de la Ligue des Champions féminines.

La CAF va officialiser ces décisions, lors de la conférence de presse du président Ahmad, prévue ce mardi à 15h GMT.

Mamadou Salif GUEYE