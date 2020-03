Covid- 19 – La coalition Diisso encourage et magnifie la sérénité du Président Macky Sall

iGFM – (Dakar) La coalition DIISSò s’est réunie à Pikine, ce samedi 14 Mars 2020 de 19h30 à 22h, au siège de son nouveau coordonnateur, le Président Djibril Ndiaye du parti GRAP, pour examiner l’actualité de la situation sanitaire préoccupante, et les perspectives. DIISSò, magnifie et encourage la sérénité du Président Macky Sall qui l’a conduit à décider des mesures idoines et graduelles face au Covid-19.

En cela aidé par l’efficacité du Ministre de la Santé et l’expertise de tous acteurs du Comité National de Gestion des Epidémies. Le professionnalisme de l’Institut Pasteur et des maladies infectieuses de l’hôpital Fann est à distinguer. La sagesse de la démarche du Chef de l’Etat a conduit à l’adhésion patriotique de tous les chefs religieux qui ont pris des décisions historiques salutaires. Ils ont encore un rôle très important à jouer.

DIISSò invite tous les leaders politiques et sociaux à se retrouver autour de l’essentiel, à créer une dynamique synergique pour vaincre de manière exemplaire la pandémie COVID-19. Le plus difficile est fait mais le plus important reste à venir : CONTENIR, STOPPER ET ERADIQUER DEFINITIVEMENT LE COVID-19. Cela passe par un engagement sans relâche pareil en période de campagne électorale. Aucun citoyen, aucune localité ne doit échapper au message commun : CA NE PASSERA PAS PAR MOI. DIISSò, demande au Président Macky Sall, son gouvernement et l’ensemble de la population de maintenir le cap serré par un suivi constant des recommandations qui doivent être pérennisé.

IGFM