COVID 19 : La commune de Kafountine organise la riposte

iGFM – (Dakar) La commune de Kafountine, dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus a ce vendredi, dans l’après-midi, pris toutes les mesures sécuritaires pour éviter une contamination de la pandémie sur ces populations. Elle a renforcé le dispositif sanitaire pour un contrôle accru et bien «développé» des touristes qui atterrissent dans leur cité touristiques à bord des transports routiers.

«La sensibilisation a commencé depuis le 5 mars dernier avec les infirmiers chefs de postes et les étudiants. Dans le cadre de la riposte contre le COVID 19, les populations insulaires ont été également dotées de matériels. Des caravanes de sensibilisation, visites de proximité et des émissions radiophoniques ont été portées en bandoulière par notre équipe municipale», renseigne l’édile de Kafountine Victor Nfansou Diatta. Prenant au sérieux la pandémie, «un important lot de matériel d’un coût de plus de quatre (4) millions de FCFA composé de gel de mains, des cartons de savons et d’eau de javel, des termoflashs, de 25 cartons de masques, de 06 cartons de gants et de 100 EPI ont été remis aux cinq gares routières, aux trois marchés, quatre lieux d’embarquement, aux services publics et sanitaires. Nous avons aménagé un site d’aménagement d’isolement et une dotation des services déconcentrés de l’Etat», a ajouté M. Diatta.

