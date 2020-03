COVID-19 : la Fédération de football en mode confinement depuis lundi dernier

iGFM-(Dakar) A l’instar de beaucoup d’administrations, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a demandé à une bonne partie de son personnel de rester à la maison, a annoncé son secrétaire général, Victor Ciss.

‘’Nous avons commencé le travail à la maison, nous avons demandé au personnel non indispensable qu’il peut rester à domicile et c’est bien avant le discours du chef de l’Etat (Macky Sall) annonçant l’Etat d’urgence’’, a-t-il déclaré dans un entretien téléphonique avec l’APS.

Ainsi, sur les 25 employés de l’instance dirigeante du football national, seuls sept viennent régulièrement au travail, a précisé le SG de la FSF.

La famille du football sénégalais est en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. En plus de vidéos de sensibilisation, elle a déboursé plus de

18 millions de francs CFA en guise de contribution à la lutte contre la pandémie.

La plupart des internationaux sénégalais ont mis eux aussi la main à la poche.

Ce jeudi, le Sénégal a dépassé la barre des 100 contaminations au coronavirus, avec six nouveaux cas détectés, a annoncé le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Aloyse Waly Diouf.

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a reçu les résultats des examens virologiques pour la journée de jeudi et sur 130 tests réalisés, six sont revenus positifs, a indiqué Dr Diouf.

Selon le porte-parole du ministre de la Santé, il s’agit de cinq cas importés et d’un cas contact suivi. Il souligne que ‘’l’état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba, et à Ziguinchor est stable’’.

Le Sénégal avait annoncé son premier cas le 2 mars dernier.