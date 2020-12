jeudi 24 décembre 2020 • 61 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En raison du coronavirus, la FIFA a annulé les Coupes du monde U20 et U17 qui devaient avoir lieu en 2021, renseigne Sofoot.

Ce jeudi, la FIFA a annoncé l’annulation des Coupes du monde U20 et U17 dans un communiqué de presse. Les deux compétitions, qui devaient avoir lieu en 2021, sont reportées en 2023 mais les pays hôtes (Indonésie et Pérou) restent les mêmes, comme l'a expliqué la FIFA. L'instance dirigeante du football mondial explique que les conditions sanitaires actuelles rendent l'organisation trop complexe : « La pandémie de Covid-19 continue de compliquer l’organisation d’événements sportifs internationaux et d’entraîner des restrictions sur les voyages internationaux (...) Il est clairement apparu que la situation sanitaire mondiale ne s’était pas améliorée de manière suffisante pour répondre aux défis associés aux deux compétitions. »