Covid-19 : La Fondation Seed offre des kits alimentaires à 5 communes

iGFM-(Dakar) Dans le cadre de la lutte contre les effets sociaux du Covid 19, la Fondation Seed, à travers sa représentation basée à Thiès, a pris l’initiative sociale, solidaire et communautaire de lancer le programme dénommé «Seed Gives» (Seed Donne), informe un communiqué de l’académie. Une initiative qui, selon toujours la source, «permettra de distribuer des kits alimentaires pour familles démunies dans 5 communes du Sénégal».

Le programme qui a commencé, poursuit le communiqué, «les 26 et 27 mai dernier avec les étapes de Thiès et Pire, devra aussi concerner les communes de Tivaouane, Saint-Louis et Rufisque. Il sera opérationnalisé par d’anciens pensionnaires de Seed qui vivent dans les communautés des villes cibles». Avant de préciser : «Le programme «Seed Gives» se fera en rapport avec les relais communautaires appelés Badienou Gokh qui aideront à identifier les familles les plus démunies des zones cibles et participeront à la distribution en toute transparence.»

D’un montant global de «20 millions de francs Cfa», ce programme, conçu par les membres de la famille Seed, se veut une opération sociale dans le cadre de l’effort national de lutte contre le Covid-19, qui malheureusement entraîne une résilience sociale. Cette initiative s’inscrit dans l’optique du programme «Seed Gives» de la Fondation à travers lequel des initiatives et projets spécifiques pour servir et soutenir les communautés locales seront menés.

Au-delà de former les jeunes basketteurs, la Fondation Seed promeut certaines valeurs dont l’entraide et le développement communautaire. Les jeunes pensionnaires sont ainsi encouragés à s’engager dans le développement de leurs communautés avec l’appui et les ressources mis à leur disposition pour avoir un impact positif dans la société.

Amadou Gallo Fall «sensible et fier» de l’initiative

Une démarche appréciée à sa juste mesure par son fondateur. «J’ai été extrêmement sensible et fier de voir cette initiative se tenir sans beaucoup de bruit pour venir en aide à des communautés défavorisées et des familles rendues encore plus vulnérables par la pandémie du Covid 19. Seed est une famille avec des valeurs telles que le partage, la solidarité et l’entraide», s’est félicité Amadou Gallo Fall.

Fort de cela, le Fondateur de Seed Academy encourage les jeunes et anciens pensionnaires «à prendre le leadership nécessaire pour le développement du Sénégal».

Au Sénégal, depuis 21 ans, Seed Academy est une organisation internationale non gouvernementale qui utilise le sport, notamment le basketball, «pour promouvoir une jeunesse responsable, travailleuse, innovante et développant un leadership certain». Seed dispose d’une académie qui forme des jeunes garçons et filles, mais également a mis en place des programmes sociaux et éducatifs qui ont impacté plus de 10 000 jeunes dans plusieurs zones du pays et depuis quelques années, en Afrique.

Le Quotidien