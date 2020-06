Covid-19 : La fondation Youssou Ndour offre un important lot de produits sanitaires au personnel de GFM

IGFM- Après un premier don d’une valeur de 10 millions de F CFA en produits sanitaires au ministère de la Santé et de l’action sociale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la fondation Youssou Ndour a pensé au personnel du Groupe Futurs Médias. En présence de son président, Youssou Ndour, elle a offert ce mardi un important lot au Groupe de presse pour mieux faire face à la pandémie.

« Ce geste s’inscrit dans la continuité des actions de la Fondation Youssou Ndour qui est plus que jamais engagée dans la mission d’accompagner les autorités sanitaires et la population dans cette lutte contre le Covid-19. Il faut rappeler que la fondation avait déjà remis un important lot de produits sanitaires au ministère de la Santé, tout au début de la pandémie. Elle a également offert (durant la fête de Korité : Ndlr) un accompagnement financier à 1000 familles sur toute l’étendue du territoire national. C’est aussi important de souligner qu’en plus de ce lot de matériel, la fondation a recruté un monsieur hygiène pour accompagner le personnel de Gfm dans l’application des mesures d’hygiène au sein de l’entreprise », a déclaré Youssou Ndour.

Le geste de la fondation Youssou Ndour est hautement salué par la Direction Générale du Groupe Futurs Médias. « Cet important lot de matériel sanitaire offert par la fondation Youssou Ndour renforce, et de manière significative, notre Groupe de presse et le personnel dans ce combat engagé contre le Covid-19. C’est encore une façon d’inviter les agents à continuer de mettre en avant les mesures sanitaires pour continuer à combattre la maladie qui se montre encore plus menaçante. Ce n’est pas le moment de baisser les bras », a soutenu le Directeur général du Groupe Futurs Médias, Birane Ndour.

Dans la même veine, le représentant des délégués du personnel, Elimane Sall, a magnifié le geste de la fondation Youssou Ndour à l’endroit de GFM et son personnel et promet d’utiliser le matériel reçu à bon escient.

Birame Ndour