COVID-19 : La Guinée-Bissau n’a pas fermé ses frontières avec le Sénégal

iGFM-(Dakar) La Guinée-Bissau n’a pas suspendu, ce mercredi 18 mars 2020, ses différentes liaisons (aériennes, maritimes et terrestres) avec le Sénégal touché par la maladie du coronavirus.

Comme à une rumeur folle qui circulait depuis plus de 48 heures, le pays du président auto-proclamé Umaro Sissoco Embalo n’a pas fermé encore ses frontières avec le Sénégal. Il a au contraire, renforcé les contrôles sanitaires à ses frontières terrestres, avec le Sénégal touché par la pandémie. Sur le terrain, toutes les forces de sécurité et de défense rencontrées, que ce soit celles du Sénégal ou de la Guinée-Bissau, ont laissé entendre qu’ils ont appris la nouvelle à travers la presse. «La frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau n’est pas fermée», ont-elles affirmé.

Du côté de la frontière, dans le village de Mpack, l’armée sénégalaise, tout comme la douane et la police à travers la DPAF, remplissent correctement leur mission. Mieux, «les véhicules circulent librement et ils font leur va-et-vient perpétuels entre nos deux pays avec le même dispositif», nous a-t-on confié. Un dispositif de lavage des mains a été mis sur place sur le long de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne par les autorités sénégalaises. Le thermo-flash pour la température des voyageurs est aussi sur place mais force est de reconnaître qu’aucun personnel de santé n’est sur les lieux pour examiner les transporteurs et passagers. C’est la police qui assure, elle-même, ce service-là à l’issue d’une formation que les agents ont bénéficié. «Nous demandons à l’Etat du Sénégal et plus particulièrement les autorités sanitaires de faire tout pour envoyer un personnel de santé sur la frontière pour un contrôle plus accru et accentué sur les voyageurs qui sortent et qui rentrent au Sénégal ou en Guinée-Bissau», ont plaidé les populations.

IGFM