Covid-19 : La Mauritanie annonce le couvre-feu de huit heures du soir à six heures du matin

iGFM – (Dakar) – Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a annoncé aujourd’hui jeudi un couvre-feu de huit heures du soir à six heures du matin sur tout le territoire national.

Le ministère a exclu dans la déclaration, dont une copie est parvenue à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), le personnel de santé et les camions de fret.

Voici le texte de la déclaration:

« Dans le cadre des mesures préventives prises par les pouvoirs publics contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation déclare qu’il a été décidé désormais:

1 – Le couvre-feu est de huit heures du soir à six heures du matin, et cette décision sera appliquée sur tout le territoire national, à l’exception des équipes de santé et des camions de fret.

2- L’interdiction sans équivoque de tous types de rassemblements et de regroupements publics.

3- Fermeture de tous les restaurants et cafés jusqu’à nouvel ordre.

Toutes les dispositions et précautions de sécurité nécessaires seront prises au niveau des marchés, des rues et des places publiques pour garantir l’engagement à mettre en œuvre ces mesures.

Nous appelons chacun à faire preuve de responsabilité et de contribution pratique aux efforts déployés par les pouvoirs publics, par une réponse positive aux différentes directives et mesures prises pour contenir cette pandémie ».

Auteur : Cridem