Covid-19 : la tendance au déconfinement se confirme partout dans le monde

iGFM-(Dakar) Malgré sept millions de cas déclarés et plus de 400 000 morts dans le monde dus au coronavirus, la tendance générale au déconfinement et à l’assouplissement des restrictions se confirme lundi dans de nombreux pays.

Après l’urgence sanitaire, l’urgence économique a pris le pas. Pas moins de 7 millions de personnes dans le monde ont été testées positives au nouveau coronavirus depuis le début de l’épidémie. Pour autant, la tendance générale au déconfinement se confirme un peu partout dans le monde, dans le but de faire repartir des économies durement éprouvées.

Même les pays où l’épidémie reste virulente ont fait le choix de l’assouplissement. L’Amérique latine par exemple, ou l’Inde qui autorise depuis lundi la réouverture de ses centres commerciaux et de ses lieux de culte. De nombreux temples ont installé des « tunnels d’assainissement » à leurs accès.

Championnat de rugby en Nouvelle Zélande

La Nouvelle Zélande, qui se félicite du rétablissement de la dernière personne qui était encore à l’isolement, a levé toutes ses restrictions nationales. Cela comprend notamment, et c’est une première mondiale, la reprise d’un championnat de rugby qui n’opposera que cinq équipes mais où le public sera autorisé dans les tribunes. Le pays de cinq millions d’habitants n’a enregistré qu’un millier de cas et seulement 22 morts.

En Espagne, qui a enregistré 27 000 décès mais a réussi à maîtriser le virus ces dernières semaines, les matches du Championnat de football reprendront mercredi. Dans la région de Madrid et à Barcelone, les plus affectées par la pandémie, la phase 2 du plan de déconfinement permet à partir de lundi aux commerces de rouvrir quelle que soit leur taille. Les plages de Barcelone pourront également rouvrir à la baignade. Les cafés, bars et restaurants pourront de nouveau accueillir des clients en salle en limitant drastiquement l’affluence.

Déconfinement au compte-gouttes

La Pologne, qui a elle aussi entamé son déconfinement, a toutefois enregistré durant le weekend une montée en flèche des infections, avec 1 151 nouveaux cas. Parmi les personnes contaminées, près de deux tiers sont des employés de la mine de charbon de Zofiowka, dans le sud du pays, et des membres de leurs familles.

En revanche, le Royaume-Uni, avec un total de 40 542 décès, ne lève qu’au compte-gouttes les restrictions. Toute personne arrivant au Royaume-Uni de l’étranger doit observer à partir de lundi une quarantaine de 14 jours, une mesure à l’efficacité contestée qui affole les secteurs aérien et du tourisme. Cette quatorzaine, qui sera réexaminée par le gouvernement toutes les trois semaines, concerne toutes les arrivées par terre, mer et air, que les voyageurs résident ou pas au Royaume-Uni. Comme porte de sortie, le gouvernement de Boris Johnson réfléchit à instaurer des ponts aériens avec certaines destinations touristiques, comme la France ou l’Espagne.

La journée de lundi marque au Danemark la réouverture des piscines et des salles de sport, et en Irlande la réouverture de tous les commerces – hors centres commerciaux – avant la fin des restrictions de déplacement le 29 juin.

Assouplissement des restrictions en Amérique

Au Brésil, troisième pays le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis et le Royaume-Uni, le gouverneur de Rio de Janeiro a annoncé l’assouplissement des restrictions. Le bilan officiel a franchi le seuil des 36 000 morts, sachant que la communauté scientifique au Brésil l’estime largement inférieur à la réalité.

Aux Etats-Unis, où les manifestations anti-racisme dominent désormais l’actualité, le déconfinement se poursuit également. Cette semaine, New York entrera dans la phase 1 du plan de réouverture de ses activités économiques. Les entreprises du bâtiment et les usines de la capitale économique américaine seront donc autorisés à reprendre le travail. Les commerces de détail seront autorisés à rouvrir sous une forme restreinte.

