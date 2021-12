COVID-19 : la tendance baissière continue...

mardi 14 décembre 2021 • 77 lectures • 0 commentaires

Actualité 11 mins Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Dakar) Depuis hier, on note une baisse de cas liés au covid-19, au Sénégal. 24 heures après avoir enregistré six cas, le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale a indiqué que ce mardi 14 décembre 2021, seules deux personnes sont testées positives.

PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 77 fois.

Publié par Mamadou Salif editor