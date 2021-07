vendredi 23 juillet 2021 • 163 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La contamination du variant Delta s’accélère au Sénégal. Toutefois, les autorités étatiques ne baissent pas les bras. Un nouveau lot de vaccins est arrivé depuis quelques jours.

"Nous avons reçu 151 200 doses pour nous permettre de reprendre et d'accélérer notre stratégie de vaccination. Ce don des États-Unis est arrivé dans un contexte où les Sénégalais sont venus massivement pour nous réclamer la vaccination et je me réjouis de cette grande prise de conscience nationale qui nous rassure, car la vaccination est l'une des solutions pour stopper cette contamination", déclaré le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Sarr, ce vendredi 23 juillet, lors de la cérémonie de lancement de la vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson.

Il en a profité pour exhorter les populations à se faire vacciner : "J'encourage donc cette grande mobilisation de toutes les populations à venir se vacciner. Aujourd'hui, Dakar a reçu ses doses et dès demain, les autres vont recevoir leurs doses."

Concernant les vaccins AstraZeneca, le ministre de la Santé a soutenu : "Nous sommes en train de suivre avec l'Initiative Covax qui nous a permis, courant août, de recevoir les doses de vaccination. Avec la situation qui s'améliore en Inde, les doses vont bientôt arriver."