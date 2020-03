COVID-19 : L’académie de Ziguinchor met les écoles à contribution

iGFM-(Dakar) Alors que les appels se multiplient en faveur d’une appropriation par toutes les composantes de la société des règles d’hygiène contre la propagation du COVID-19, l’inspection d’académie de Ziguinchor a mis en place un relais de communication que constituent les élèves pour d’avantage sensibiliser certaines couches de la population.

Cheikh Faye a laissé entendre ce samedi matin en marge d’une randonnée pédestre à l’initiative de ses agents, que l’institution qu’il dirige a donné des instructions pour que soit partagées dans les meilleurs délais «des fiches pédagogiques qui contiennent des informations scientifiques sur le coronavirus afin que les élèves puissent s’en approprier et de se détourner de tout ce qui est véhiculé en ce moment sur les réseaux sociaux». Le patron de l’éducation dans la région sud (Cheikh Faye) d’ajouter que, « l’école ne sera pas en rade dans le combat contre la pandémie et que toutes les astuces pédagogiques seront exploitées pour que les élèves soient épargnés et qu’ils participent à leur tour à faire passer le message de prévention. »

