Covid-19, Ziguinchor : le cas communautaire est entré en contact avec plus d’une soixantaine de personnes dont le médecin

iGFM-(Dakar) Testé positif au coronavirus, le premier cas communautaire qui a été enregistré à Ziguinchor, ce mercredi 15 avril 2020, est une personne âgée, pensionnaire de l’Institution de prévoyance des retraités du Sénégal (Ipres) à Ziguinchor. Domicilié dans un quartier situé à la lisière de Ziguinchor, «ce dernier (le cas communautaire) est entré en contact avec le médecin et l’infirmière de l’Ipres et plus d’une soixantaine de personnes parties à la retraite.

Elles sont aujourd’hui activement recherchées afin d’être mises en quarantaine », renseignent nos sources. Les autorités médicales sont sur le pied de guerre. «Ce sont des mesures d’abord de confinement parce que nous sommes sur les traces des personnes en contact avec le malade. Ce sont des personnes à mettre en quarantaine et notre option, c’est de les mettre dans un lieu que nous allons réquisitionner où elles vont être suivies», expliquent nos sources médicales.

«Le gouverneur, président du comité régional de lutte contre la pandémie à Ziguinchor, pourrait présider, dans les prochaines heures, une réunion d’urgence, à la suite de l’identification du premier cas de transmission communautaire au Covid-19 dans la ville de Ziguinchor », nous a-t-on appris.

IGFM