Covid-19 : le CATRS met à la disposition de l’Etat son parc automobile et son personnel

iGFM-(Dakar) Le Collectif des Acteurs des Transports Routiers du Sénégal (CATRS) participe à la lutte contre le Coronavirus. En effet, dans un communiqué transmis à IGFM, le Collectif a fait savoir qu’il a décidé de mettre à la disposition du gouvernement du Sénégal et des organisations contributives, à l’aide apportée aux populations en matière de vivres et médicaments pendant cette période de pandémie du Covid-19, tout son parc de véhicules poids lourds et son personnel.

Le Collectif dirigé par Momar Sourang compte travailler en étroite collaboration avec les Ministères des Transports et de la Santé, précise le communiqué ci-dessous.