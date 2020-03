COVID 19 : Le comité de gestion de crise fait le point de la situation de la pandémie à Ziguinchor

iGFM – (Dakar) Les membres du Comité de gestion de crise contre la maladie du COVID 19 a fait face à la presse ce dimanche pour s’expliquer sur la situation de la pandémie dans la région. «Nous sommes conscients que la lutte contre la désinformation est importante pour notre comité. C’est pourquoi, nous avons décidé de rencontrer la presse ce dimanche matin pour faire le point de la situation au niveau de la région », a dit d’emblée le président du comité, le médecin-chef de région Maodo Malick Diop. «Ce dimanche 22 mars nous avons reçu du ministère de la Santé les résultats de deux cas suspectés de la maladie du coronavirus que nous avions envoyé à l’Institut Pasteur de Dakar.

L’un qui est un cas importé a déclaré positif et le second négatif. Pour le malade qui a été déclaré positif, nous avons listé toutes les personnes qu’il a eu à contacté. Je dois vous dire par ailleurs que son état de santé est stable et qu’il est en ce moment interné au Centre hospitalier régional de Ziguinchor. Sa famille avait été mise en quarantaine avant les résultats. Nous avons cependant, renforcé le dispositif de surveillance chez lui», a ajouté le Dr Maodo Malick Diop qui appelle les populations au clame.

Sur la prévention, «nous avons formé beaucoup d’acteurs au niveau communautaire. C’est la raison pour laquelle, nous appelons les populations aux populations d’aller se faire détecter rapidement pour une meilleure prise en charge de la maladie. Nous les invitons également à une bonne collaboration avec les autorités administratives et médicales afin qu’elles puissent dénoncer les personnes étrangères ou suspectes qui débarquent clandestinement à Ziguinchor », a conclu le médecin chef de région Maodo Malick Diop

