Covid-19 : le Conseil départemental pour une reprise effective des cours à Dagana

iGFM – (Dakar) – La reprise des enseignements apprentissages pour les élèves en classe d’examen est prévue ce 02 juin sur toute l’étendue du territoire nationale. Sauf que cette reprise fait l’objet de beaucoup de réserve compte tenu de la présence du coronavirus dans la communauté. A Dagana où aucun cas de contamination n’est noté à ce jour, le Conseil départemental ne veut pas que l’école soit une source de contamination et de propagation du virus dans le Walo. Selon le président de l’institution départementale, tous les 40 établissements scolaires privés comme publics devant accueillir les élèves et le personnel sont bien préparés pour une reprise sans risque des cours. Il a procédé ce week end à la remise d’un important lot de produits de protections individuelles et collectives.

« Nous demandons aux élèves et aux personnels enseignants de bien respecter les gestes barrières pour qu’au terme de cette ouverture qu’il n’y ai aucun cas de contamination dans le département. », a indiqué Khalifa AbacarNdao. Le président ne s’est pas limité à donner des conseils sanitaires. Il a mis à la dispositions des autorités scolaires un important lot de produits de protection composés entre autres de 41 laves mains, 41 thermoflash, 300 cartons de bouteilles madar, 20 cartons de gel hydroalcoolique, 7000 masques pour les 5600 élèves et enseignants du département.Une dotation de 500 litres de carburant est allouée à l’Ief pour une bonne coordination du processus de reprise des cours dans le département.

Le préfet du département de Dagana qui a réceptionné cette contribution du conseil départemental dans le cadre de la mlutte contre la propagation du coronavirus, a salué l’engagement du président Khalifa Ababacar Ndao dans la lutte contre la pandémie dans le département. « Vous êtes présents non seulement aux cotés des populations mais aussi vous êtes présents aux cotés de l’Etat et des autorités administratives dans ce combat. Je cous assure que tous les éléments du protocole sanitaire seront respectés pour que les apprenants soient dans des conditions sécuritaires. Je lance un appel à tous les parents d’élèves et à la communauté éducatives pour leur que toutes les dispositions sont entrain d’être prise pour que la rentrée du 02 juin soit une réussite totale dans le département », a fait savoir le préfet Ibra Fall qui tient à assurer le président du Conseil départemental que toutes les contributions de son institution au bénéfice des différents secteurs de la vie économique et sociale seront utilisées.

En effet, depuis la survenue de la pandémie dans le pays, le président du conseil département a investi plus de 51 millions dans la lutte contre le coronavirus dans le département et au niveau de la force covid-19 national à hauteur de 3 millions. « Nous avons consacré l’essentiel de notre budget de 137 millions à la lutte contre la pandémie conformément aux recommandations du chef de l’Etat », a déclaré le président du Conseil département de Dagana Khalifa Ababacar Ndao qui dit être à la dispositions des autorités sanitaires et administratives pour d’autres besoins dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Le Conseil s’est aussi engagé à réhabiliter des bâtiments de l’hôpital de Dagana pour un montant de 15 millions pour accueillir d’éventuels malades du covid-19.

