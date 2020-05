Covid-19 : Le chœur de misère des artistes sénégalais

iGFM – (Dakar) Quel plan de sauvetage pour le secteur de la culture frappé de plein fouet par la crise sanitaire ? L’inquiétude est déjà grande chez les acteurs culturels qui tirent la sonnette d’alarme et invitent le chef de l’Etat et son gouvernement à agir très rapidement pour tenter de sauver le secteur déjà fortement paralysé. Musiciens, comédiens, artistes plasticiens, syndicalistes, tous ont confié à iGFM leurs angoisses par rapport aux conséquences désastreuses causées par le Covid-19 dans le secteur. Pour certains, il est permis d’espérer suite à l’acte posé par le ministre de la culture qui a rendu visite aux acteurs et formuler des promesses pour compenser la triste paralysie subie par le monde culturel.

Gun Man Xuman : «Tous les programmes sont chamboulés»

«La situation est très inédite. Tous les programmes sont chamboulés. Dans un premier temps, c’est l’arrêt total des activités. C’est très compliqué avec l’État d’urgence et le couvre-feu. On a plus cette possibilité de travailler jusqu’à une certaine heure. Il est également impossible de sortir la nuit, alors que les artistes travaillent généralement dans les studios jusqu’à 4H du matin. On essaie de s’adapter quand-même avec un aménagement sur les emplois du temps. La visite du ministre est réconfortante. C’est déjà une marque d’estime. Il a pris connaissance des conditions dans lesquelles nous travaillons. Il a constaté que les gens sont en train de faire des sacrifices malgré l’impact du Covid-19. Cette visite lui a également permis de comprendre que nous avons des collaborateurs, qui sont pour la plupart des pères de familles. Dans ce lot, il y’a également des soutiens de famille qui ont des difficultés pour faire comprendre à leurs parents la situation compliquée qui a frappé le secteur. Il n’y a pas d’argent et il faut se serrer la ceinture. Le ministre a promis que toutes les revendications des artistes seront prises en considération. Certains artistes ont tout de même jugé nécessaire de faire des sorties dans la presse, ce que je trouve très normal d’ailleurs, pour attirer l’attention des autorités sur la gravité de la situation des artistes. Nous espérons que le ministre est conscient de tout cela et nous attendons les promesses. Par ailleurs, il faut juste préciser qu’il ne faudrait pas s’attendre à des miracles. Il faut dès à présent comprendre que l’aide ne pourra pas combler le gap causé par la pandémie et qu’il faut vraiment se serrer la ceinture».

Fou malade : «Nous attendons ce que le gouvernement va proposer »

«La visite du ministre à certains ténors de la musique et de la culture est une bonne initiative. Le ministre ne peut pas aller voir tout le monde, mais je crois qu’à travers les personnes qu’il a rencontré, touché le monde de la culture dans sa globalité. Il a rendu visite à de véritables représentants de la culture comme, Thione Seck, Xuman, et bien d’autres. C’est très bien. Maintenant, il faut écouter ce que le ministre va proposer pour régler les problèmes dans le secteur».

Guissé Pène : «Aucun secteur n’est plus impacté que la culture»

«Aucun secteur n’est plus impacté que le secteur de la culture. Les artistes musiciens en particulier sont les plus impactés par le Covid-19. En plus de cela, le couvre-feu est venu les achevé car la plupart d’entre eux travaillent la nuit. C’est véritablement le couvre-feu qui est à l’origine du plus gros du problème. Dans les autres secteurs d’activité, les gens ont la possibilité d’aller travailler la journée et rentrer tranquillement chez eux avant l’heure du couvre-feu. Ce qui n’est pas le cas pour les artistes qui faisaient des prestations la nuit. Je veux parler des musiciens qui n’ont aucune alternative. Leurs activités sont au point mort. Les conséquences sont incommensurables. Les tournés, les spectacles tout a été annulé. Et C’est une grosse perte pour les musiciens qui pouvaient gagner jusqu’à 3 millions par spectacle. Les acteurs culturels sont citoyens et mérite une grande considération, car ils contribuent efficacement au développement du pays. Imaginez la perte enregistré par Pape Diouf avec le spectacle de Dakar Aréna qu’il annulé. C’est beaucoup de millions. Par ailleurs j’ai beaucoup apprécié l’initiative du ministre de la culture qui a rendu visite aux ténors de la musique. C’est un geste fort».

Souleymane Faye : «C’est vraiment difficile»

«C’est vrai que ce sera difficile pour beaucoup de personnes en commençant par moi mais dieu est grand. Que dieu nous protège !»

Pape et Cheikh : «Les artistes sont durement impactés»

«La situation appelle tout le monde à se conformer aux indications et règles édictées par les autorités. Même si certaines décisions ont un impact fort sur le quotidien de tout un chacun. En ce qui concerne les artistes, le constat saute aux yeux. Le secteur est et ses acteurs sont durement impactés. Les autorités disent être conscient de cela et promettent d’apporter des solutions. Des initiatives sont prises et le ministre a rendu visite aux aînés qui sont également des ambassadeurs de tous les artistes. Nous espérons que leurs échanges avec le ministre ont permis à ce dernier d’avoir un aperçu sur la situation».

Ibrahima Mbaye Sopé : «Ça me choque»

«Comme tout le monde j’ai appris que le ministre de la culture a rendu visite à quelques acteurs culturels, mais il faut préciser qu’il s’agit seulement de musiciens. Je ne connais pas vraiment les raisons de cette visite, mais j’aurais conseillé au ministre de ne pas effectuer ces visites. Premièrement on a demandé aux Sénégalais de rester chez eux et il s’est exposé en faisant une tournée dans plusieurs maisons. Deuxièmement, un responsable d’une grande famille comme celle de la culture pouvait faire un appel et inviter les acteurs à venir vers lui. Il devait rester dans son bureau, prendre les dispositions nécessaires et convoquer les gens par groupe de 5. L’autre chose que je déplore, c’est que le ministre donne l’impression que les musiciens à qui il a rendu visite sont les seuls habilités à porter la parole des artistes. Ca me choque. Les comédiens sont laissés en rade et c’est déplorable».

Ma Keïta : «C’est le moment de trouver des solutions aux vrais problèmes du secteur»

«Le secteur culturel sénégalais très vaste. Il y’a plusieurs dizaines d’artistes qui évoluent dans le secteur sans bénéficier d’aucune subvention ou d’aide des autorités. Ils n’ont jamais attendu l’intervention de certains ministères pour exister et dérouler leurs activités. Maintenant nous sommes à une période où toutes nos activités sont à l’arrêt et nous n’avons pas vraiment les ressources nécessaires pour subvenir à nos besoins. Je connais des musiciens qui ne vivent que de la musique, c’est à dire avec l’argent qu’ils gagnent à travers des prestations. Maintenant, le constat est que le secteur est un peu à l’abandon pendant cette période et c’est vraiment dommage. Les autorités doivent tirer des leçons de la situation et comprendre que le lien qui doit exister entre elles et les acteurs doit être renforcé et que des mesures doivent être prises après le Coronavirus pour corriger des erreurs».

Zeynoul Sow : «Il y avait un problème de communication, mais… »

«Au début, il y avait un manque de communication concernant les mesures d’accompagnement. Mais nous avons également beaucoup apprécié la sortie du ministre de la culture qui rencontré des acteurs et les organisations professionnelles. Nous avons échangé avec lui sur l’enveloppe sera attribué au monde de la culture dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19».

Mamy Mbaye : «Ce serait dommage de laisser en rade les artistes»

«L’acte posé par le ministre de la culture est à saluer. Maintenant on attend de voir comment, le gouvernement compte accompagner les artistes. Ce serait vraiment dommage de laisser en rade ces derniers qui ont porté très haut le drapeau national. Tout le monde est d’accord que les artistes sont durement impactés par la crise sanitaire. Les artistes ont des familles à nourrir et beaucoup de charge».

Mame Fama GUEYE