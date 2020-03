COVID-19 : Le député Moustapha Guirassy est guéri

iGFM-(Dakar) Testé positif au Covid-19, il y’a près d’une semaine, le député Moustapha Guirassy vient d’annoncer sur sa page facebook qu’il a été autorisé à quitter l’hôpital de Diamniadio, où il a été interné pour son traitement. Voici son message.

Chers amis,

Comme vous le savez, j’ai été diagnostiqué positif au #covid19 Il y a une dizaine de jours. Je tiens à vous rassurer sur mon état de santé : je vais bien et, aujourd’hui, je suis autorisé à sortir de l’hôpital. A cette nouvelle étape de convalescence nécessaire, je vous remercie sincèrement pour vos chaleureux témoignages de soutien, vos intenses prières et vos vœux de prompt rétablissement dans ces moments difficiles. Ce déferlement de témoignages empreint d’une profonde humanité a su rompre mon isolement et m’a fortifié pour vaincre cette maladie.

Je remercie tout particulièrement les autorités religieuses du pays pour les oraisons organisées dans tout le pays pour demander Pardon et miséricorde au Seigneur.

Je salue les initiatives du chef de l’Etat allant dans le sens de la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation pour soutenir les malades du #covid19 et protéger les citoyens.

Je rends un vibrant hommage aux autorités sanitaires et au ministre de la Santé Monsieur Diouf Sarr au plus haut point. Le personnel soignant a été exceptionnel et mérite encore une fois de la part des autorités et des sénégalais le plus grand respect et un soutien absolu tant dans l’amélioration de leurs conditions de travail que dans la valorisation de leur mission sacerdotique en ces moments d’adversité.

Merci à mes compatriotes de Kedougou qui ont, une fois encore témoigné leur profond attachement à ma personne. Qu’Allah les bénisse et les épargne.

Le combat contre le COVID 19 continue ! Certes, il ne sert à rien de faire peur. Mais soyons plus rigoureux et disciplinés dans le respect des règles érigées par nos institutions. Soyons tout simplement responsables en nous conformant aux règles d’auto-confinement et aux recommandations sanitaires d’hygiène. Profitons de ce temps inhabituel pour méditer sur le cours des événements. Nous avons là une belle opportunité de redresser la pente raide sur laquelle s’était engagée notre humanité.

Aux autorités, je suggère d’anticiper la réflexion sur la sortie de crise. Au moment où certaines forces sont mobilisées pour combattre le #covid19, d’autres devraient être dédiées à mener la réflexion sur les impacts économiques et les actions à mettre en œuvre pour amortir le choc d’une crise économique et sociale consécutive. Avec de l’agilité et de l’anticipation nous pourrons limiter l’impact du tsunami économique et social que ce fléau pourrait engendrer.

Je remercie encore chacun d’entre vous et prie Dieu pour qu’il vous bénisse et vous accorde totale protection.

Moustapha Guirassy