COVID-19: Le Fmi va décaisser plus de 133 milliards pour le Sénégal

iGFM – (Dakar) Suite à la requête des autorités sénégalaises, le Fonds monétaire internationale (Fmi) a décidé d’allouer 133,5 milliards de francs Cfa à notre pays, a appris Igfm. Il s’agit de 221 millions de dollars Us destinés à aider le Sénégal dans sa croisade contre le covid-19 et son impact sur l’économie.

Le Fmi a même terminé les discussions avec les autorités pour un décaissement à la mi-avril. Les deux tiers de la somme, soit les147.3 millions de dollars Us, seront versés dans le cadre du Rapid financement Instrument et le reste (73,6 millions de dollars US) en Facilité de crédit rapide.

«Cela permettra aux autorités de répondre aux besoins urgents budgétaires et de balance des paiements résultant de la détérioration des conditions économiques mondiales et de la propagation du Covid-19 au Sénégal.», renseigne le Fmi.

Youssouf SANE